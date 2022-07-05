Украинка встретила российского певца Николая Баскова на отдыхе в Турции и задала ему неудобный вопрос о полномасштабной войне в нашей стране.

Черкащанка Диана Осипенко сняла видео, на котором видно, как Басков веселится в компании женщины, танцует с ней и зажимается. Спустя время Николай заметил, что его снимают, и решил пойти в сторону автора.

— Коля, здравствуйте! Мы вас очень рады видеть в Турции. Я хотела сказать, что из Украины, которую сейчас бомбит Россия каждый день, а вы здесь веселитесь. Как вам, нормально здесь веселится? — поинтересовалась женщина у певца.

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В ответ путинист сказал, что не веселится, а отдыхает. После женщина, которая его сопровождала, закрыла Баскова своей спиной, и они начали отходить. Вслед Диана крикнула — Слава Украине!

Напомним, Николай Басков активно поддерживает полномасштабную войну в Украине и действия власти РФ. Недавно артист Андрей Данилко прокомментировал позицию Баскова, отметив, что он боится лишиться источников дохода.

Данилко сказал, что российскому певцу необходимо находится у кормушки и иметь влиятельных покровителей, которые решают за него вопросы.

Фото: Николай Басков