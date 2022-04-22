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Йому треба перебувати біля годівниці: Данилко про позицію Баскова

22 Квітня 2022, 13:32
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Йому треба перебувати біля годівниці: Данилко про позицію Баскова

Український артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) прокоментував позицію російського співака Миколи Баскова, який активно підтримує війну в Україні та політику президента РФ Володимира Путіна.

За словами Андрія, він просто боїться втратити джерела доходу. Він сказав, що знає характер Баскова та пояснив, що таке суботники в артистів.

– Наприклад, вам якийсь олігарх щось дарує і якщо ви берете подарунок, то вже зобов’язані… Я ніколи нічого не брав, звісно, ​​мені давали та пропонували на якихось великих корпоративах. У нас принцип – ніколи не сідати за стіл… То ось вони (російські артисти, – Ред.) сідали за столи, спілкувалися. Я їх розумію, вони набували добрих знайомих, нових замовників, – пояснив Данилко.

Він висловив сумніви щодо того, що Басков може самотужки зібрати великі зали на сольниках.

– Йому треба перебувати біля годівниці, мати впливових покровителів, які вирішують його питання. Йому треба бути на ТБ, все. Він думає тільки про себе, повірте, ні про яку Росію він не думає, це абсолютно зациклена на собі людина, – наголосив артист.

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Раніше Андрій Данилко прокоментував заборону в’їжджати до Росії найближчі 50 років. Артист висміяв стоп-лист, зазначивши, що й так уже встиг там побувати.

Єдине про що він жалкує – не зможе бути на похороні Путіна.

Фото: Андрій Данилко

Джерело
Зірковий шлях
Теги
Андрій Данилко, Микола Басков
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