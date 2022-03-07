Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова повідомила, що російського співака Миколу Баскова в найближчому майбутньому буде затримано через відкриту підтримку російського вторгнення в Україну.

У Facebook Венедиктова звернулася до артиста, поцікавившись, навіщо це йому знадобилося?

– Своїми діями ви пропагували, виправдовували війну, запросили смерть в Україну, і цей факт ми проігнорувати права не маємо. Адже ви добре розумієте (думаю, краще за нас в Україні), що ваш заклик, поширений в соціальних мережах – це мільйони інфікованих вашою думкою громадян РФ, – написала Венедиктова.

Вона зазначила, що частина росіян прийшли до нашого будинку з метою покінчити з нами, інші втратили своїх дітей, а хтось просто повірив Баскову і вирішив взяти в руки зброю.

– Нагадати вам ваші ж слова? Нагадую: Рішення про проведення спеціальної військової операції ухвалено відповідно до ст. 51 частини 7 Статуту ООН, що передбачає невід’ємне право на індивідуальну чи колективну самооборону. Ви від кого, Миколо Вікторовичу, боронитися зібралися? Ви встигли ознайомитись із текстом публікації до моменту розміщення? – написала генеральна прокурорка.

Також вона поцікавилася в Баскова, що він знає про долю Луганська та Донецька. А також наголосила, що він досконало опанував навички комп’ютерної грамотності і навчився прямо по-піонерськи користуватися функцією copy/paste.

– Нижче ваші слова, які, очевидно, вам хтось із кремлівських кабінетів переслав, а ви свідомо розмістили на своїй персональній сторінці: Росія, визнавши ЛНР і ДНР, має повне право взяти на себе захист цих республік. Яких республік? Луганськ і Донецьк – це Україна, – зазначила Ірина.

Вона наголосила, що з сьогоднішнього дня, 7 березня, процесуальний статус на території держави України Миколи Баскова – підозрюваний.

– Іншими словами, українські прокурори вважають, що ви скоїли злочин, покарання за яке передбачає позбавлення волі. Ба більше, український суд, вивчивши позицію слідства та прокуратури, дійшов висновку щодо можливості задоволення клопотання про ваш арешт. Для вас це в практичній площині означає, що в найближчому майбутньому ви будете затримані правоохоронними органами тієї країни, кордон якої ви перетнете, – повідомила Венедиктова.

Також генеральна прокурорка порадила Баскову зайнятися пошуком грамотних юристів.

6 березня стало відомо, що Тіну Канделакі оголосять у міжнародний розшук. Ведуча відкрито підтримувала Росію, яка розпочала повномасштабну війну в Україні 24 лютого.

Щоб не бути голослівною, Венедиктова згадала пост Канделакі за 24 лютого. Тоді російська телеведуча заявила, що наша держава “далека від громадянського світу”, українцям слід очікувати “повернення Януковича”, а “державність України має відновитися”.

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Фото: Микола Басков