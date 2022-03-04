Телеведуча Маша Єфросиніна активно звертається до росіян, закликаючи вийти на мітинги та припинити війну в Україні. В ефірі ICTV вона розповіла, чи отримує зворотний зв’язок від РФ.

– Я розгорнула свій інформаційний фронт. Моя зброя – це моя мова, і враховуючи кількість ботів у коментарях під моїми публікаціями, можна сказати, що моя війна проти промитих мізків працює. Я бачу, що люди поступово почали виходити на вулиці, – розповіла Єфросиніна.

Знаменитість повідомила, що їй шкода цих людей, тому що їх садять у в’язниці, і днями підпишуть закон про 15 років у в’язниці за поширення інформації про війну в Україні.

– За ці дні я встигла вийти майже на всі незалежні телеканали – Дощ, Ехо Москви, а також на штаб Навального. Я мала канали трансляції нашої реальності. Проте на сьогодні ці канали майже всі заблоковані. Це погана новина, але мене це не зупинить – я точно знаю, що підписники все репостять і пересилають один одному. Молитимемося за те, щоб канали передачі не заблокували, – розповідає телеведуча.

Нагадаємо, що 1 березня Маша Єфросиніна записала нове відеозвернення до росіян. Вона закликає їх не боятися та виходити на вулиці, оскільки в Україні через їхню владу помирають мирні жителі.