Украинская ведущая Маша Ефросинина записала новое видеообращение после очередной публикации российского певца Николая Баскова.

Путинский артист принимает активное участие в пропагандистском рупоре Кремля и всячески пытается ввести аудиторию в заблуждение, называя новости с Украины фейковыми.

Ефросинина начала свое обращение с того, что вся лента в Instagram заполнена страшными фотографиями с Бучи, Ирпеня и Гостомеля, однако соцсеть блокирует их, поскольку даже цифровые настройки такое не способны переварить.

— Зато способны переварить мерзкие души Басковых, Манучаровых, Канделаки, Машковых, Симоньян, Соловьевых и прочей челяди диктатора Путина. Я точно знаю, вы, мерзкие твари, видели эти фотографии… Вы не тупые, у вас есть глаза, и вы все смотрите. Тупые не способны так профессионально изображать шизофрению и преклонение перед человеком, который держит их за яйца, — сказала Маша.

Ведущая призвала Баскова никогда не называть нас братским народом, объяснив, почему стоит забыть об этой формулировке. Она отметила, что между нами пропасть и сравнивать украинцев с россиянами нельзя.

— Ложь, Николай, это когда тебе запрещают выражать свою позицию, выходить на улицу с плакатом, дают 15 лет за слова Нет войне. Ложь и извращение – вы, гнойные пропагандисты. Это когда детям в школе запрещено обсуждать войну и даже произносить это слово. Когда они поют песни Дядя Вова, мы с тобой... Извращение – это когда военный, взятый в плен в Украине, звонит своей мамаше в Россию, а она ему говорит: Сынок, пожалуйста, ничего не говори про себя, умоляю тебя. Ко мне придут в тюрьму заберут, — отметила Ефросинина.

Также она вспомнила, как Басков говорил ей в 2014 году, что украинцы приползут в рванных колготках в Москву на заработки. Однако этого не случилось.

— Ложь и извращение – это когда ваш диктатор не выходит из бункера, а вам рассылаются методички, что писать и где… Живите с этим, потому что жить вам осталось недолго, — подчеркнула ведущая.

Затронула Ефросинина и ориентацию певца.

— В одном ты прав, Коля, признаю. В том, что ты отрицал, что гей. Ты и твой любовник Манучаров всегда отрицали, что вы геи. Тут действительно соглашусь, вы не геи – вы п***расы, — подытожила Маша.

Ранее украинский суд разрешил арестовать Николая Баскова. В ближайшем будущем артист будет задержан из-за открытой поддержки российского вторжения в Украину. Об єтом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.