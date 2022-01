Вупі Голдберг заразилася коронавірусом – акторка у групі ризику

Американська акторка Вупі Голдберг заразилася коронавірусом. У 66-річної акторки легкі симптоми захворювання, оскільки раніше вона була вакцинована.

Про те, що Вупі захворіла, повідомила її колега та ведуча в шоу The View Джой Бехар. За її словами, глядачі не зможуть побачити Вупі на шоу цього тижня через позитивний тест на коронавірус.

– Чому я тут, а не Вупі? Що ж, на жаль, її тест дав позитивний результат. Ймовірно, вона повернеться наступного тижня. Її симптоми були дуже легкими, але ми все одно дуже обережні, – розповіла Джой під час трансляції однієї з програм.

.@JoyVBehar shares on #TheView that @WhoopiGoldberg tested positive for COVID-19 over the holiday break and is recovering at home: “Since she’s vaxxed and boosted, her symptoms have been very, very mild.”

Get well soon, Whoopi! pic.twitter.com/Oo1Qakfbcn

— The View (@TheView) January 3, 2022