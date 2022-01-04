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Вупі Голдберг заразилася коронавірусом – акторка у групі ризику

4 Січня 2022, 11:16
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Вупі Голдберг заразилася коронавірусом – акторка у групі ризику
Джерело: Depositphotos

Американська акторка Вупі Голдберг заразилася коронавірусом. У 66-річної акторки легкі симптоми захворювання, оскільки раніше вона була вакцинована.

Про те, що Вупі захворіла, повідомила її колега та ведуча в шоу The View Джой Бехар. За її словами, глядачі не зможуть побачити Вупі на шоу цього тижня через позитивний тест на коронавірус.

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– Чому я тут, а не Вупі? Що ж, на жаль, її тест дав позитивний результат. Ймовірно, вона повернеться наступного тижня. Її симптоми були дуже легкими, але ми все одно дуже обережні, – розповіла Джой під час трансляції однієї з програм.

Бехар додала, що наразі хвороба у Вупі протікає легко. Попри це, шанувальники зірки переймаються. 66-річна акторка перебуває у групі ризику через вік.

The View – це американське ранкове шоу, яке виходить на каналі ABC з 1997 року. Вупі Голдберг знімалася у багатьох телевізійних шоу та фільмах. Раніше вона була учасницею передачі Комічна допомога, потім вела авторську програму і навіть знімалася у фантастичному серіалі Зоряний шлях.

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Коронавірус Covid-19
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