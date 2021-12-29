Австралійський актор Г’ю Джекман зізнався, що має позитивний результат на Covid-19. Про це він розповів у своєму Instagram.

– Я просто хочу переконатись, що ви почули це від мене. У мене є позитивний результат на Covid-19. Симптоми у мене у легкій формі – вони схожі на звичайну застуду. Першіння в горлі та невеликий нежить. Я з нетерпінням чекаю на можливість повернутися на сцену, – підписав відео актор.

Зараз Джекману 53 роки — він став всесвітньо відомим завдяки ролі супергероя-мутанта Росомахи в серії фільмів Люди Ікс. Його акторську кар’єру можна назвати успішною – він номінант на премії Оскар та BAFTA. Також він може похвалитися премією та Золотий глобус Тоні, Еммі, а також Греммі.

Г’ю також любить зніматися у серіалах та грати у театрі. Він став єдиним виконавцем в історії Бродвею, який одержав усі основні театральні премії протягом одного сезону.

У нього п’ятеро братів, а сам актор одружений з акторкою Деборре-Лі Фернесс. Завести власних дітей у них не вадлося, тому пара усиновила сина Оскара Максиміліана та доньку Аву Еліот.

2013 року Джекман розповів, що у нього діагностували рак шкіри. Вже 2021 року після шостої операції він зробив біопсію шкіри.