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Г’ю Джекман заразився Covid-19: Чекаю на можливість повернутися на сцену

29 Грудня 2021, 11:50
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Г’ю Джекман заразився Covid-19: Чекаю на можливість повернутися на сцену
Джерело: Depositphotos

Австралійський актор Г’ю Джекман зізнався, що має позитивний результат на Covid-19. Про це він розповів у своєму Instagram.

– Я просто хочу переконатись, що ви почули це від мене. У мене є позитивний результат на Covid-19. Симптоми у мене у легкій формі – вони схожі на звичайну застуду. Першіння в горлі та невеликий нежить. Я з нетерпінням чекаю на можливість повернутися на сцену, – підписав відео актор.

Зараз Джекману 53 роки — він став всесвітньо відомим завдяки ролі супергероя-мутанта Росомахи в серії фільмів Люди Ікс. Його акторську кар’єру можна назвати успішною – він номінант на премії Оскар та BAFTA. Також він може похвалитися премією та Золотий глобус Тоні, Еммі, а також Греммі.

Г’ю також любить зніматися у серіалах та грати у театрі. Він став єдиним виконавцем в історії Бродвею, який одержав усі основні театральні премії протягом одного сезону.

У нього п’ятеро братів, а сам актор одружений з акторкою Деборре-Лі Фернесс. Завести власних дітей у них не вадлося, тому пара усиновила сина Оскара Максиміліана та доньку Аву Еліот.

2013 року Джекман розповів, що у нього діагностували рак шкіри. Вже 2021 року після шостої операції він зробив біопсію шкіри.

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Х’ю Джекман
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