У перший день відпустки: Джиммі Феллон повідомив про позитивний тест на Covid-19

Американський телеведучий Джиммі Фелон розповів, що він у перший день відпустки заразився коронавірусом.

В Instagram нічний ведучий поділився фотографією себе у масці в ізоляторі.

– Привіт, народ, у перший день нашої відпустки у мене був позитивний результат на Covid-19. Я був вакцинований, і мені пощастило мати лише легкі симптоми, – розповів Феллон.

Також він подякував медикам, які старанно працюють.

Спасибі NBC за те, що так серйозно поставилися до протоколів тестування та провели чудову роботу, – зазначив ведучий.

У коментарях актриса Різ Візерспун написала: Сподіваюся, у вас було швидке одужання. Зі свого боку, Феллон підтвердив, що він уже повернувся до роботи.

Також один із користувачів поцікавився у Феллона щодо того, як його хвороба вплине на шоу The Tonight Show.

На що Феллон відповів: Позитивний результат було отримано 18 грудня. Сьогодні знову на роботі та почуваюся на всі 100%!