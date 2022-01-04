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У перший день відпустки: Джиммі Феллон повідомив про позитивний тест на Covid-19

4 Січня 2022, 08:49
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
У перший день відпустки: Джиммі Феллон повідомив про позитивний тест на Covid-19
Джерело: Depositphotos

Американський телеведучий Джиммі Фелон розповів, що він у перший день відпустки заразився коронавірусом.

В Instagram нічний ведучий поділився фотографією себе у масці в ізоляторі.

– Привіт, народ, у перший день нашої відпустки у мене був позитивний результат на Covid-19. Я був вакцинований, і мені пощастило мати лише легкі симптоми, – розповів Феллон.

Також він подякував медикам, які старанно працюють.

Спасибі NBC за те, що так серйозно поставилися до протоколів тестування та провели чудову роботу, – зазначив ведучий.

У коментарях актриса Різ Візерспун написала: Сподіваюся, у вас було швидке одужання. Зі свого боку, Феллон підтвердив, що він уже повернувся до роботи.

Також один із користувачів поцікавився у Феллона щодо того, як його хвороба вплине на шоу The Tonight Show.

На що Феллон відповів: Позитивний результат було отримано 18 грудня. Сьогодні знову на роботі та почуваюся на всі 100%!

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Теги
Коронавірус Covid-19
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