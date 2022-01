Вупи Голдберг заразилась коронавирусом – актриса в группе риска

Американская актриса Вупи Голдберг заразилась коронавирусом. У 66-летней актрисы легкие симптомы заболевания, так как ранее она была вакцинирована.

О том, что Вупи заболела, сообщила ее коллега и соведущая в шоу The View Джой Бехар. По ее словам, зрители не смогут увидеть Вупи на шоу на этой неделе из-за положительного теста на коронавирус.

— Почему я здесь, а не Вупи? Что ж, к сожалению, ее тест дал положительный результат. Вероятно, она вернется на следующей неделе. Ее симптомы были очень легкие, но мы все равно очень осторожны, — рассказала Джой во время трансляции одной из программ.

.@JoyVBehar shares on #TheView that @WhoopiGoldberg tested positive for COVID-19 over the holiday break and is recovering at home: “Since she’s vaxxed and boosted, her symptoms have been very, very mild.”

Get well soon, Whoopi! pic.twitter.com/Oo1Qakfbcn

— The View (@TheView) January 3, 2022