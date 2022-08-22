Американський актор Алек Болдвін розповів, що втратив роботу після загибелі Галини Гатчинс на зйомках фільму Іржа. За останні десять місяців він втратив п’ять контрактів.

За словами Болдвіна, якби не підтримка дружини Гіларі, він би пішов із кінобізнесу. Крім того, наразі вона чекає на сьому дитину.

– Буквально вчора мене звільнили ще з однієї роботи. Все вже було готове, я мав почати зніматися, лишилося тільки сісти в літак. Декілька місяців я спілкувався з цими хлопцями, і ось учора вони кажуть, що не хочуть бачити мене у своєму фільмі через те, що трапилося, – зізнався Алек.

Актор додав, що стрес, який він пережив після того, що сталося, забрав у нього роки життя.

Зараз дивляться

– Це просто потік людей, які нападають на мене, які не знають фактів… Якби у мене не було дружини, я не знаю, де б я зараз був… Якби у мене її не було, я б, напевно, звільнився, вийшов на пенсію, пішов, знаєте, продав би все, що я мав, купив будинок у глушині і знайшов собі інше заняття, – наголосив Алек.

Також він зізнався, що був би радий закінчити фільм Іржа, присвятивши його Галині, а виручені кошти передати її синові.

Нагадаємо, 22 жовтня 2021 року на знімальному майданчику Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс і поранив режисера Джоела Соуза під час зйомок вестерну. Зброя використовувалася на майданчику як реквізит, але в барабані був бойовий патрон.