ФБР опублікувало судово-медичний звіт, в якому викрили провину Алека Болдвіна у вбивстві українського режисера Галини Гатчинс. Експерти з’ясували, що актор мав натиснути на курок пістолета під час події на знімальному майданчику.

Розслідування показало, що Алек тримав у руках револьвер F.lli Pietta калібру .45 Colt одинарної дії – пістолет не міг вистрілити без натискання на спусковий гачок.

Звіт ФБР показав, що коли курок знаходиться в положенні на чверть або наполовину зведений, пістолет не можна змусити стріляти без натискання на спусковий гачок, а з повністю зведеним курком не можна вести вогонь без натискання на спусковий гачок. Експертиза показала, що внутрішні компоненти револьвера були цілими та функціональними.

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Раніше Болдвін заперечував натискання на курок зброї, стверджуючи, що він був у його руках лише тоді, коли він дав осічку. Розслідування інциденту продовжується, хоча в Управлінні медичних слідчих Нью-Мексико класифікували смерть українського режисера Галини Гатчинс як нещасний випадок.

– Смерть настала від вогнепального поранення грудної клітки. Звіти правоохоронних органів не довели, що вогнепальна зброя була навмисно заряджена бойовими патронами на знімальному майданчику. На підставі даних смерть необхідно класифікувати як нещасний випадок, – повідомляється у звіті.

Нагадаємо, що трагедія сталася 22 жовтня 2021 року – тоді на знімальному майданчику фільму Іржа Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс і поранив режисера Джоела Соуза під час знімання вестерну. Зброя використовувалася на майданчику як реквізит, але в барабані був бойовий патрон.