Американский актер Алек Болдуин рассказал, что лишился работы после гибели Галины Хатчинс на съемках фильма Ржавчина. За последние десять месяцев он потерял пять контрактов.

По словам Болдуина, если бы не поддержка жены Хилари, он бы ушел из кинобизнеса. Кроме того, сейчас она ждет седьмого ребенка.

— Буквально вчера меня уволили еще с одной работы. Все уже было готово, я должен был начать сниматься, осталось только сесть в самолет. Несколько месяцев я общался с этими ребятами, и вот вчера они говорят, что не хотят видеть меня в своем фильме из-за того, что случилось, — признался Алек.

Актер добавил, что стресс, который он пережил после случившегося, отнял у него годы жизни.

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— Это просто поток людей, нападающих на меня, которые не знают фактов… Если бы у меня не было жены, я не знаю, где бы я сейчас был… Если бы у меня ее не было, я бы, наверное, уволился, вышел на пенсию, ушел, знаете, продал бы все, что у меня было, купил дом в глуши и нашел себе другое занятие, — подчеркнул Алек.

Также он признался, что был бы рад закончить фильм Ржавчина, посвятив его Галине, а вырученные средства передать ее сыну.

Напомним, 22 октября 2021 года на съемочной площадке Алек Болдвин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза во время съемок вестерна. Оружие использовалось на площадке в качестве реквизита, но в барабане был боевой патрон.