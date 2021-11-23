Українська співачка та модель Даша Астаф’єва розповіла, як ледь не спалила квартиру своєму колишньому бойфренду Артему Кіму.

У шоу Олексія Дурнєва Пожежа зірка зізналася, що інцидент трапився, коли вона готувала вечерю і чекала чоловіка з відрядження.

– Я вирішила приготувати вечерю, бо чоловік їхав із відрядження. Я вимила весь будинок, розклала речі, приготувала борщ, друге. Потім вирішила зробити сухарики для борщу, поставила їх на 14 хвилин у мікрохвильову піч і пішла в душ. Виходжу і чую дивний запах, вся квартира в диму, – розповіла Даша Астаф’єва.

За словами співачки, Артем спокійно відреагував на цю ситуацію і пробачив її. Також Астаф’єва додала, що її останні стосунки можна вважати сім’єю.

– Останні мої стосунки можна вважати сім’єю. Це перший чоловік, з яким я з’їхалася. І не він переїхав до мене, а я до нього. Побут дуже класно розкриває людину. Я обожнюю побут, це найцікавіше, – додала Даша.

Нагадаємо, що Даша Астаф’єва розійшлася з бойфрендом після 5-річних стосунків. Артистка зустрічалася з колишнім президентом Енергоатому, бізнесменом Артемом Кімом з 2016 року.

Пара часто подорожувала разом, з’являлася на вечірках та планувала весілля. Проте стосунки пари затьмарювало слідство, адже Артема підозрюють у масштабній корупції.