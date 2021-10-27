Українська співачка та модель Даша Астаф’єва поділилася, що розійшлася з бойфрендом бізнесменом Артемом Кімом.

Про це 36-річна артистка розповіла у програмі Олексія Дурнєва Тік-Ток хвилинка.

– Я можу розповісти, що наразі я красива самотня жінка. Як це проанонсувати? Ми залишилися друзями, як і всі нормальні люди, – зазначила Даша Астаф’єва.

Артистка перебувала у стосунках з колишнім президентом Енергоатому, бізнесменом Артемом Кімом з 2016 року. Пара часто подорожувала разом, з’являлася на вечірках та планувала весілля.

Проте стосунки пари затьмарювало слідство, адже Артема підозрюють у масштабній корупції.

У 2017 році Артема затримали детективи НАБУ спільно з САП. Чоловіка підозрюють в розкраданні державних коштів під час тендеру на закупівлю техніки Южноукраїнською атомною електростанцією. Йдеться про 27 млн грн. Директором компанії був батько Артема Віссаріон Кім.

У серпні 2017 року Артема Кіма посадили під домашній арешт. Весь цей час чоловік не мав можливості працювати чи поїхати за кордон. За словами Астаф’євої, ці роки вони жили на її дохід.

У лютому 2021 року співачка розповідала, що коханий досі під слідством, але паспорт віддали, тому вони змогли повернутися до подорожей.