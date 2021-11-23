Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала, как чуть не сожгла квартиру своему бывшему бойфренду Артему Киму.

В шоу Алексея Дурнева Пожежа звезда признался, что инцидент произошел, когда она готовила ужин и ждала мужчину с командировки.

— Я решила приготовить ужин, потому что мужчина ехал из командировки. Я вымыла весь дом, разложила вещи, приготовила борщ, второе. Потом решила сделать сухарики для борща, поставила их на 14 минут в микроволновку и пошла в душ. Выхожу и слышу странный запах, вся квартира в дыму, – рассказала Даша Астафьева.

По словам певицы, Артем спокойно отреагировал на эту ситуацию и простил ее. Также Астафьева добавила, что ее последние отношения можно считать семьей.

– Последние мои отношения можно считать семьей. Это первый мужчина, с которым я съехалась. И не он переехал ко мне, а я к нему. Быт очень классно раскрывает человека. Я обожаю быт, это самое интересное, – добавила Даша.

Напомним, что Даша Астафьева разошлась с бойфрендом после 5-летних отношений. Артистка встречалась с бывшим президентом Энергоатома, бизнесменом Артемом Кимом с 2016 года.

Пара часто путешествовала вместе, появлялась на вечеринках и планировала свадьбу. Однако отношения пары омрачало следствие, ведь Артема подозревают в масштабной коррупции.