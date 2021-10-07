Хороша приманка: Даша Астаф’єва показала еротичні знімки з риболовлі

Відома українська співачка та модель Даша Астаф’єва показала спокусливі фото з риболовлі.

Знімання на березі ставка проходили у доволі прохолодну погоду, проте це не завадило Даші зробити ну дуже гарячі фото.

Знімки Астаф’єва оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, а також показала бекстейдж відео зі знімання.

З реквізитів у руках Даші милувалася вудка.

Співачка позувала перед камерою в чорному корсеті, довгих рукавичках і темних панчохах з підв’язками. Спокусливий образ доповнюють туфлі на шпильці.

Вона еротично позувала на містку біля води з вудкою в руках, а на деяких кадрах ще й з сигаретою.

Багато коментаторів в мережі писали, що, красиво, проте вона напевно не знає, як ловити рибу. Проте варто зазначити, що Даша Астаф’єва з дитинства займається риболовлею. Ба більше, вона часто підтримує громадські ініціативи щодо вилову риби у водоймах.

– Для мене ловити рибу – це те саме, що робити масаж, їздити на велосипеді, гуляти в лісі. Я отримую від цього процесу кайф! У дитинстві, до речі, не дуже любила риболовлю – вона сприймалася як робота – треба було йти й ловити рибу, щоб уся сім’я могла повечеряти. А зараз це фан і хороший спосіб відпочити, розвантажити голову, привід побути на природі, – розповідала Даша на шоу Хто зверху.

https://www.instagram.com/p/CUt2HwyN915/

Що пишуть користувачі у коментарях під фото: