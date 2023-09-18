Старша донька акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна засвітилася на заході в Москві. Туди вона прийшла разом зі своїм цивільним чоловіком, актором Володимиром Ягличем.

Захід був присвячений презентації нових кіноробіт одного з російських сервісів. На ньому були присутньо чимало зірок країни-агресора, серед яких можна було побачити й уродженку України Паперну.

До слова, у РФ скоро вийде новинка з акторкою-мовчункою. Нещодавно стало відомо, що Антоніна Паперна знялася в російському серіалі – попри повномасштабну війну в рідній країні, донька Сумської продовжує будувати кар’єру в Росії.

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Крім того, вона замовчує криваві дії країни-агресора в Україні, а тому можна зробити висновок, що Паперна стала на бік зла.

Варто зазначити, що Ольга Сумська кілька разів намагалася виправдати мовчання Паперної, кажучи, що та насамперед думає про дітей. Сама Сумська назвала це страшним материнським болем.

Фото: Антоніна Паперна