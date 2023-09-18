Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная засветилась на мероприятии в Москве. Туда она пришла вместе со своим гражданским мужем, актером Владимиром Яглычем.

Мероприятие было посвящено презентации новых киноработ одного из российских сервисов. На нем присутствовало немало звезд страны-агрессора, среди которых можно было увидеть и уроженку Украины Паперную.

К слову, в РФ скоро выйдет новинка с актрисой-молчуньей. Недавно стало известно, что Антонина Паперная снялась в российском сериале — несмотря на полномасштабную войну в родной стране, дочь Сумской продолжает строить карьеру в России.

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Кроме того, она замалчивает кровавые действия страны-агессор в Украине, а потому можно сделать вывод, что Паперная приняла сторону зла.

Стоит отметить, что Ольга Сумская несколько раз пыталась оправдать молчание Паперной, говоря, что та в первую очередь думает о детях. Сама Сумская назвала это страшной материнской болью.

Фото: Антонина Паперная