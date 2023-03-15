Українська акторка Ольга Сумська заступилася за свою доньку Антоніну, яка живе в Росії та мовчить про війну. Артистку активно критикують за таку позицію доньки, яка не поспішає в Україну.

Так, Ольга додала, що повідомлення зі страшними коментарями отримує й Антоніна.

– Я не знаю, як вона тримається. У цих повідомленнях бажають найстрашнішого, – заявила Сумська.

Утім, на думку зіркової матері, Антоніна мовчить не просто так – вона думає про своїх дітей, адже у РФ люди просто зникають.

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– Ті, хто живе у Росії, знають, як важко там щось сказати чи написати. Там люди просто зникають, а Тоня насамперед мама, і думає про своїх дітей і про їхню безпеку, – додала Ольга.

Зірка додала, що її донька всім серцем за Україну, і хоче з нею зустрітися, адже востаннє вони бачилися понад рік тому.

Раніше Сумська розповіла про спілкування з донькою та онуками. Вона зізналася, що відчуває страшний материнський біль. Актриса додала, що вона просто дивиться, як ростуть онуки, і нічого не може зробити, коли Антоніні пишуть хейтери.