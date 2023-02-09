Акторка Ольга Сумська розплакалася, коли заговорила про доньку Антоніну Паперну та онуків Єву та Данила, які живуть у Росії.

Каже, підтримує з донькою зв’язок, проте не знаходить слів, щоб пояснити всю ситуацію, бо це страшний материнський біль. Сказала вона в інтерв’ю телеканалу Дом.

– Там прослуховується все. Говорити можна, але дуже стримано. Я просто дивлюся на онуків, як вони ростуть… Мені треба заспокоїтись, – плачучи сказала Сумська.

Зазначає, коли читає коментарі хейтерів, що пишуть їй та її доньці, не може нічого вдіяти. Каже, це трагедія тисячі людей, просто вона відома людина, тому їй прилітає.

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– Вона думає про дітей. Насамперед вона мати. Я їх не бачила вже рік, і ми так просто спілкуємося по телефону. Я читаю їм українські казки. Вони мають няню з Харкова. Вона теж їм читає українською. Тож ми надолужимо хоч би так, – витираючи сльози сказала Ольга.

Раніше Ольга Сумська вже розповідала про хвилю хейту, яку одержує за доньку в РФ. Тоді ж вона зізналася, що не знає, чи не мобілізують її зятя, актора Володимира Яглича, проте цієї теми з Антоніною вони не торкалася.