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Страшний материнський біль: Сумська розплакалася, говорячи про доньку в РФ

9 Лютого 2023, 14:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ольга Сумская
Джерело: Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська розплакалася, коли заговорила про доньку Антоніну Паперну та онуків Єву та Данила, які живуть у Росії.

Каже, підтримує з донькою зв’язок, проте не знаходить слів, щоб пояснити всю ситуацію, бо це страшний материнський біль. Сказала вона в інтерв’ю телеканалу Дом.

– Там прослуховується все. Говорити можна, але дуже стримано. Я просто дивлюся на онуків, як вони ростуть… Мені треба заспокоїтись, – плачучи сказала Сумська.

Зазначає, коли читає коментарі хейтерів, що пишуть їй та її доньці, не може нічого вдіяти. Каже, це трагедія тисячі людей, просто вона відома людина, тому їй прилітає.

Зараз дивляться

– Вона думає про дітей. Насамперед вона мати. Я їх не бачила вже рік, і ми так просто спілкуємося по телефону. Я читаю їм українські казки. Вони мають няню з Харкова. Вона теж їм читає українською. Тож ми надолужимо хоч би так, – витираючи сльози сказала Ольга.

Ольга Сумская расплакалась

Раніше Ольга Сумська вже розповідала про хвилю хейту, яку одержує за доньку в РФ. Тоді ж вона зізналася, що не знає, чи не мобілізують її зятя, актора Володимира Яглича, проте цієї теми з Антоніною вони не торкалася.

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