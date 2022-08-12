Голлівудський актор Бред Пітт намагається бачити своїх дітей якнайчастіше, незважаючи на конфлікт з ексдружиною Анджеліною Джолі.

Він використовує будь-яку нагоду, щоб побачити спадкоємців.

– Прагне бачити їх якнайчастіше, де б вони не перебували. Він прилетів до Італії в день народження близнюків, і це багато значило для них. До того ж, він влаштував велике свято для Шайло в день її 16-річчя, – каже близьке джерело.

Інсайдер додав, що Бред дорожить кожною миттю, проведеною з дітьми.

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-Йому подобається бути батьком, і він намагався витягти максимум з нинішньої складної ситуації, враховуючи ворожий настрій Анджеліни, – зазначив він.

Нагадаємо, у Бреда Пітта та Анджеліни Джолі шестеро дітей – троє біологічних та троє прийомних. Подружжя розлучилося в 2016 році.

З того часу між ними завжди виникають конфлікти, то на тлі опіки над дітьми, то ще якісь розбіжності.

Так, нещодавно між ними відбувся суд за виноробню Chateau Miraval, який у підсумку виграла Джолі. Вони обидва володіли цим місцем, проблеми почалися після вирішення акторки позбутися своєї частки.