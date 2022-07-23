Анджеліна Джолі виграла суд проти колишнього чоловіка Бреда Пітта за виноробню Chateau Miraval, де вони одружилися у 2014 році. І хоча вони обидва володіли цим місцем, проблеми почалися після рішення Джолі позбавитися своєї частки.

Відомо, що саме Пітт подав до суду на Анджеліну – вона продала свою частку компанії Stoli – через це судові позови стосуються підприємств та ділових партнерів акторів кіно, які перебувають у США, Франції та Люксембурзі. Бреду не сподобалося, що Джолі зробила це без його відома, хоча вони ділили доходи навпіл. У результаті новий власник частини підприємства вніс хаос у робочий процес, що, напевно, позначилося на доходах.

Тепер суд ухвалив, що угода про продаж частки Анджеліни цілком законна, і вона й надалі працюватиме.

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Інсайдери, близькі до бізнесу Джолі впевнені, що проблема точно не в новому власнику частини виноробні.

– Будь-яка розумна людина була б радий співпраці зі Stoli. У них першокласний маркетинг та дистрибуція. Він просто не може бачити далі своєї ненависті до Джолі, – заявили джерела.

Проте експерти з боку Пітта заявили, що робота зі Stoli – актор відхилив аналогічну пропозицію, коли він був одружений з Джолі.

Відомо, що виноробню Chateau Miraval вони придбали ще 2008 року – через 3 роки після того, як зійшлися. У шлюбі вони пробули до 2016 року, а потім розлучилися. У пари шестеро дітей.

Останнім часом актори займалися не лише розподілом майна – Джолі активно підтримує Україну у війні проти Росії, і навіть присутня на концертах, які нерідко присвячені нашій країні.