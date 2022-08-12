Голливудский актер Брэд Питт старается видеть своих детей как можно чаще, несмотря на конфликт с экс-супругой Анджелиной Джоли.

Он использует любую возможность, чтобы увидеть наследников.

— Стремится видеть их как можно чаще, где бы они ни находились. Он прилетел в Италию на день рождения близнецов, и это много значило для них. К тому же он устроил большой праздник для Шайло в день ее 16-летия, — говорит близкий источник.

Инсайдер добавил, что Брэд дорожит каждым мгновением, проведенным с детьми.

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— Ему нравится быть отцом, и он пытался извлечь максимум из нынешней сложной ситуации, учитывая враждебный настрой Анджелины, — отметил он.

Напомним, у Брэда Питта и Анджелины Джоли шестеро детей — трое биологических и трое приемных. Супруги развелись в 2016 году.

С тех пор между ними всегда возникают конфликты — то на фоне опеки над детьми, то еще какие-то разногласия.

Так, недавно между ними состоялся суд за винодельню Chateau Miraval, который в итоге выиграла Джоли. Они оба владели этим местом, проблемы начались после решения актрисы избавиться от своей доли.