Американський актор Бред Пітт звинуватив свою ексдружину, акторку Анджеліну Джолі в змові з російським олігархом.

Пітт стверджує, що Джолі спеціально продала свою частку в їхній виноробні Miraval алкогольному магнату Юрію Шефлеру з РФ. Бред зазначає, що вони домовлялися не продавати свої частки в сімейному бізнесі без згоди одне одного.

Виноробня дуже важлива для Пітта, оскільки є багатомільйонним глобальним бізнесом та одним із найшанованіших виробників рожевого вина у світі. А Джолі нібито нічого не зробила для успіху Miraval.

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У заяві адвокати актора кажуть, що Джолі планувала продати свою частку в жовтні компанії Tenute del Mondo, яка має намір отримати контроль над Miraval і опосередковано належить та контролюється російським мільярдером Юрієм Шефлером.

– Джолі провела, а потім таємно завершила передбачуваний продаж, навмисно тримаючи Пітта в незнанні та свідомо порушуючи їхні договірні права, – йдеться в заяві.

Команда Пітта каже, що Шефлер розпочав вороже поглинання Miraval і намагається заволодіти конфіденційною та службовою інформацією на користь свого конкуруючого підприємства.

Також у заяві звинувачують Шефлера в нещадній діловій тактиці та сумнівних професійних асоціаціях, що, зі свого боку, ставить під загрозу репутацію бренду, який Пітт так старанно створював.

Адвокати додають, що Джолі намагалася змусити Пітта співпрацювати з незнайомцем із отруйними асоціаціями та намірами.

Актор вимагає відшкодування збитків у сумі, яка буде вказана судом, а передбачуваний продаж оголосити недійсним.