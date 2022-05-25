Украинская группа Kalush Orchestra выставила на продажу свою награду с международного песенного конкурса Евровидения 2022 и розовую панаму, которая стала фишкой солиста Олега Псюка.

Все средства будут направлены на помощь ВСУ. Организацией аукциона занимается благотворительный фонд телеведущего и волонтера Сергея Притулы.

Как можно купить панаму и трофей Евровидения:

Сделайте вступительное пожертвование в размере €5 (или 200 грн) на банковский счет фонда Сергея Притулы. Чем больше пожертвований по 200 грн вы сделаете, тем больше шансов выиграть. После окончания розыгрыша партнеры Monobank с помощью рандомайзера выберут победителя из всех, кто делал пожертвования. Трофей со стеклянным микрофоном Евровидения достанется тому, кто пожертвует больше средств в криптовалюте или традиционной валюте.

Розыгрыш головного убора и аукцион трофея завершатся 28 мая в 19.00.

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Отметим, что параллельно состоится розыгрыш NFT на базе MetaHistory. Покупая NFT за криптовалюту, его владелец получает:

100% уникальный цифровой файл NFT с изображением микрофона и Kalush Orchestra;

эксклюзивную встречу-ужин с участниками группы Kalush Orchestra;

возможность принять участие в аукционе хрустального кубка-микрофона, который получит благотворитель за самый большой донат.

Розыгрыш поддерживает Министерство культуры и информационной политики Украины, Министерство цифровой трансформации Украины, а также Европейский языковой союз (EBU) – ассоциация телерадиовещателей, организующая международный песенный конкурс Евровидения.

Напомним, что группа Kalush Orchestra одержала победу в финале Евровидения 2022, который состоялся в итальянском Турине. Коллектив набрал 631 балл и покорил европейскую публику исполнением хита Stefania.

После выступления солист Kalush Orchehstra призвал спасти Мариуполь и бойцов из Азовстали. Это могло грозить ребятам дисквалификацией, но организаторы восприняли их слова как заявление гуманитарного характера.