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Всі хочуть бути почутими: Maruv пояснила, чому українських артистів “тягне” в Росію

10 Лютого 2022, 14:41
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Maruv
Джерело: Maruv

Популярна співачка Maruv (справжнє ім’я – Ганна Корсун) розповіла, чому українські артисти їздять виступати в Росію.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка відповіла на запитання підписника, зазнавши, що в Україні слабо розвинена сфера шоу-бізнесу і розважального контенту.

Також у нас немає ні лейблів, ні філій найбільших стримінгових сервісів. Через це артисти не можуть отримувати гідний прибуток від своєї творчої діяльності.

– В Україні неважливо йдуть справи з авторським правом і монетизацією, сфера шоу-бізнесу та розважального контенту слабо розвинена. Усі артисти хочуть бути почутими та побаченими, отримувати гідний дохід із плодів своєї інтелектуальної власності. Ну, і тому, що шоу-бізнес – це все-таки насамперед бізнес, а не кум, брат, сват, а потім відкат, – написала Maruv.

Maruv

Нещодавно у мережі з’явилися чутки про вагітність Maruv. Це сталося після того, як артистка заявила, що бере паузу у творчості. Таке рішення нібито пов’язане із втомою та вигорянням.

Сама співачка чуток про поповнення не коментує. Maruv іноді публікує фото в купальниках і відвертих вбраннях, але кругленького живота на них не видно.

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