Популярная певица Maruv (настоящее имя – Анна Корсун) рассказала, почему украинские артисты ездят выступать в Россию.

В сториз на личной странице в Instagram звезда ответила на вопросы подписчика, отметив, что в Украине слабо развита сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента.

Также у нас нет ни лейблов, ни филиалов самых больших стриминговых сервисов. Из-за этого артисты не могут получать достойную прибыль от своей творческой деятельности.

– Неважно обстоят дела с авторским правом и монетизацией, сфера шоу-бизнеса и развлекательного контента слабо развита. Все артисты хотят быть услышанными и увиденными, получать достойный доход от плодов своей интеллектуальной собственности. Ну, и потому, что шоу-бизнес – это все-таки, прежде всего, бизнес, а не кум, брат, сват, а потом откат, — написала Maruv.

Недавно в сети появились слухи о беременности Maruv. Это произошло после того, как артистка заявила, что берет паузу в творчестве. Такое решение якобы связано с усталостью и выгоранием.

Сама певица слухов о пополнении не комментирует. Maruv иногда публикует фото в купальниках и откровенных нарядах, но круглого живота на них не видно.