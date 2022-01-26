Нещодавно українська співачка Maruv (Ганна Корсун) заявила, що бере паузу у творчості. Таке рішення нібито пов’язане із втомою та вигорянням.

Після цього у ЗМІ з’явилися чутки про те, що Maruv вагітна. Сама артистка чуток про поповнення не коментує.

Видання Clutch із посиланням на свої джерела повідомляє, що зараз Maruv вже на останніх термінах вагітності.

У своєму Instagram Maruv іноді публікує фото в купальниках і відвертих вбраннях, але кругленького живота на них не видно.

Переглянути цей допис в Instagram Цікаво, що наприкінці грудня Maruv презентувала нову пісню, у якій прощається зі своєю любов’ю і просить її не забувати. – Все добре має властивість колись закінчуватися. Цією піснею я хочу сказати прощай старому розділу мого життя, – прокоментувала прем’єру Maruv. Шанувальники такими словами були вкрай заінтриговані. Вони припустили, що “новим розділом життя” Maruv може бути вагітність.

Чоловік Maruv – Олександр Корсун. Пара разом із часів, коли співачка жила в Харкові. З майбутнім чоловіком Maruv познайомилася у караоке, зараз він її PR-менеджер. Для подружжя ця дитина буде першою.