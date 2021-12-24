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Розлучення чи вагітна? Maruv у новій пісні попрощалася зі старим життям

24 Грудня 2021, 09:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
maruv
Джерело: Maruv

Українська епатажна співачка Maruv випустила нову пісню, яка називається Прощай.

У новому треку Maruv співає про те, що прощається зі своєю любов’ю, проте просить, щоб її не забували. Крім того, під анонсом композиції в Instagram артистка залишила неоднозначний підпис.

– Все добре має властивість колись закінчуватися. Цією піснею я хочу сказати прощай старому розділу мого життя, – написала Maruv.

Шанувальники музичну композицію оцінили, проте зазначили, що їх насторожили залишені слова Maruv під публікацією.

  • Як вчасно.
  • Терміново пояснювальну бригаду!
  • Панікуємо всією країною, Аню, що сталося?
  • Як так виходить, що кожна твоя пісня якраз у тему мого життя?
  • Напевно, у народний спів перейде.
  • Що ж це за інтрига така?
  • Сподіваюся, ніхто не розлучається.
  • Дуже гарна пісня!
  • Це щось з ранньої Maruv.
  • Сумна, але приємна пісня.
  • Більше таких пісень, будь ласка!
  • Звуки паніки.
  • Інтрига вдалася. Всі у напрузі.
  • Може, попереду новий розділ – вагітність, – пишуть користувачі мережі.
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Також шанувальники Maruv оцінили обкладинку до пісні, оскільки на фото зображена юна співачка.

Артистка не лише співає, а й танцює, активно розвиваючись у цій сфері. Так, нещодавно Maruv презентувала танцювальне відео на свою пісню Money.

У кадрі співачка постала в чорному обтислому комбінезоні з прозорими вставками.

Теги
Maruv , Пісня , прем’єра
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