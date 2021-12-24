Українська епатажна співачка Maruv випустила нову пісню, яка називається Прощай.
У новому треку Maruv співає про те, що прощається зі своєю любов’ю, проте просить, щоб її не забували. Крім того, під анонсом композиції в Instagram артистка залишила неоднозначний підпис.
– Все добре має властивість колись закінчуватися. Цією піснею я хочу сказати прощай старому розділу мого життя, – написала Maruv.
Шанувальники музичну композицію оцінили, проте зазначили, що їх насторожили залишені слова Maruv під публікацією.
- Як вчасно.
- Терміново пояснювальну бригаду!
- Панікуємо всією країною, Аню, що сталося?
- Як так виходить, що кожна твоя пісня якраз у тему мого життя?
- Напевно, у народний спів перейде.
- Що ж це за інтрига така?
- Сподіваюся, ніхто не розлучається.
- Дуже гарна пісня!
- Це щось з ранньої Maruv.
- Сумна, але приємна пісня.
- Більше таких пісень, будь ласка!
- Звуки паніки.
- Інтрига вдалася. Всі у напрузі.
- Може, попереду новий розділ – вагітність, – пишуть користувачі мережі.
Також шанувальники Maruv оцінили обкладинку до пісні, оскільки на фото зображена юна співачка.
Артистка не лише співає, а й танцює, активно розвиваючись у цій сфері. Так, нещодавно Maruv презентувала танцювальне відео на свою пісню Money.
У кадрі співачка постала в чорному обтислому комбінезоні з прозорими вставками.