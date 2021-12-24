Українська епатажна співачка Maruv випустила нову пісню, яка називається Прощай.

У новому треку Maruv співає про те, що прощається зі своєю любов’ю, проте просить, щоб її не забували. Крім того, під анонсом композиції в Instagram артистка залишила неоднозначний підпис.

– Все добре має властивість колись закінчуватися. Цією піснею я хочу сказати прощай старому розділу мого життя, – написала Maruv.

Шанувальники музичну композицію оцінили, проте зазначили, що їх насторожили залишені слова Maruv під публікацією.

Як вчасно.

Терміново пояснювальну бригаду!

Панікуємо всією країною, Аню, що сталося?

Як так виходить, що кожна твоя пісня якраз у тему мого життя?

Напевно, у народний спів перейде.

Що ж це за інтрига така?

Сподіваюся, ніхто не розлучається.

Дуже гарна пісня!

Це щось з ранньої Maruv.

Сумна, але приємна пісня.

Більше таких пісень, будь ласка!

Звуки паніки.

Інтрига вдалася. Всі у напрузі.

Може, попереду новий розділ – вагітність, – пишуть користувачі мережі.

Також шанувальники Maruv оцінили обкладинку до пісні, оскільки на фото зображена юна співачка.

Артистка не лише співає, а й танцює, активно розвиваючись у цій сфері. Так, нещодавно Maruv презентувала танцювальне відео на свою пісню Money.

У кадрі співачка постала в чорному обтислому комбінезоні з прозорими вставками.