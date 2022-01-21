Стримінгова платформа Netflix підтвердила, що південнокорейський серіал Гра в кальмара матиме другий сезон.

За словами директора з контенту Netflix Теда Сарандоса, попереду глядачів чекають ще більш моторошні події.

– Всесвіт Гри в кальмара тільки почався, – сказав Тед.

За словами Сарандоса, другий сезон перебуває на стадії планування, тому дата виходу та інші деталі поки що невідомі. Також він виділив інші хіти платформи, а саме Бріджертони та Дуже дивні справи, які, на думку компанії, мають високий потенціал.

Раніше про другий сезон Гри в кальмара розповідав режисер і творець стрічки Хван Дон Хек. Він зізнався, що вже придумав концепцію серіалу. На створення продовження його надихнули позитивні відгуки глядачів.

Нагадаємо, що прем’єра серіалу Гра в кальмара відбулася 17 вересня. Проєкт став справжньою сенсацією останніх років, а в Netflix його назвали найуспішнішим за всю історію, оскільки він очолив топ сервісу в 90 країнах світу

Компанія оцінила свій серіал у $900 млн. Картина окупилася в 40 разів — на її виробництво витратили трохи більше ніж $21 млн.

У центрі сюжету – група з 456 гравців, які змагаються в серії дитячих ігор за багатомільярдний приз. Однак програш кожного з них означає смерть.