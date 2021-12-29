Творець популярного серіалу від Netflix Гра в кальмара Хван Дон Хек обговорює з компанією знімання другого та третього сезону. Проект з’явився у мережі на початку осені, і миттєво завоював визнання – робота над продовженням уже розпочалася.

Південнокорейський серіал із дев’яти частин зібрав сотні мільйонів глядачів протягом перших тижнів після дебюту, викликавши дискусії про його оповідання та теми та призвів до відродження інтересу до міжнародних драм. Кінцівка першого сезону явно натякала на продовження.

Хван обережно порадив фанатам стримати свої очікування — над серіалом він працював багато років.

– Я веду переговори з Netflix з приводу 2-го та 3-го сезонів. Ми дійдемо висновку найближчим часом, – заявив Хван корейському телеканалу.

Ще на хвилі популярності компанія Netflix оцінила свій серіал у $900 млн. Картина окупилася в 40 разів — на її виробництво витратили трохи більше ніж $21 млн.

Раніше режисер уже заявляв, що вигадав концепт для продовження – на це його надихнули позитивні відгуки глядачів.

Нагадаємо, що перший сезон серіалу Гра в кальмара міг закінчитися інакше. Ще восени Хван заявляв, що проект мав альтернативну кінцівку, де головний герой сідав у літак і відлітав у США до своєї доньки.