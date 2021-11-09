Популярний серіал Гра в кальмара продовжили на другий сезон. Цю інформацію підтвердив південнокорейський режисер і творець стрічки Хван Дон Хек.

Він не розкрив подробиці другого сезону, але зазначив, що концепцію серіалу вже придумав. Дата прем’єри поки залишається невідомою.

Хван Дон Хек додав, що на створення продовження Гри в кальмара його надихнули позитивні відгуки глядачів.

– Було стільки прохань і стільки позитивних відгуків, де люди говорили, що хочуть побачити другий сезон. Я відчуваю, що у мене майже не залишилося вибору! Але так, новий сезон дійсно буде. У мене в голові він вже є, і зараз я все планую. Поки рано судити, коли це трапиться. Але можу пообіцяти вам: Кі Хун повернеться і зробить дещо для всього світу, – сказав Хван Дон Хек.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

Нагадаємо, що прем’єра серіалу Гра в кальмара відбулася 17 вересня на стримінговій платформі Netflix.

У центрі сюжету – група з 456 гравців, які змагаються в серії дитячих ігор за багатомільярдний приз. Однак програш кожного з них означає смерть.

Проект став справжньою сенсацією останніх років, а в Netflix його назвали найуспішнішим за всю історію, оскільки він очолив топ сервісу в 90 країнах світу.