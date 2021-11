Популярний серіал Гра в кальмара продовжили на другий сезон. Цю інформацію підтвердив південнокорейський режисер і творець стрічки Хван Дон Хек.

Він не розкрив подробиці другого сезону, але зазначив, що концепцію серіалу вже придумав. Дата прем’єри поки залишається невідомою.

Хван Дон Хек додав, що на створення продовження Гри в кальмара його надихнули позитивні відгуки глядачів.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021