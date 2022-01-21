Стриминговая платформа Netflix подтвердила, что у южнокорейского сериала Игра в кальмара будет второй сезон.

По словам директора по контенту Netflix Теда Сарандоса, впереди зрителей ждут еще более жуткие события.

— Вселенная Игры в кальмара только началась, — сказал Тед.

По словам Сарандоса, второй сезон находится на стадии планирования, поэтому дата выхода и другие детали пока неизвестны. Также он выделил другие хиты платформы, а именно Бриджертоны и Очень странные дела, которые, по мнению компании, имеют высокий потенциал.

Ранее о втором сезоне Игры в кальмара рассказывал режиссер и создатель ленты Хван Дон Хек. Он признался, что уже придумал концепцию сериала. На создание продолжения его вдохновили положительные отзывы зрителей.

Напомним, что премьера сериала Игра в кальмара состоялась 17 сентября. Проект стал настоящей сенсацией последних лет, а в Netflix его назвали самым успешным за всю историю, поскольку он возглавил топ-сервис в 90 странах мира.

Компания оценила свой сериал в $900 млн. Картина окупилась 40 раз — на ее производство потратили чуть больше $21 млн.

В центре сюжета – группа из 456 игроков, которые соревнуются в серии детских игр за многомиллиардный приз. Однако проигрыш каждого из них означает смерть.