Даша Кацуріна розповіла про стосунки з музикантом Володимиром Дантесом.

– Вова одразу включився до родини з дітьми. Він розумів, що це дуже важливо для мене. Це не були одразу стосунки – ми багато подорожували парами. Ми товаришували, і це не було несподіванкою – Вова і раніше допомагав. Коли сталося моє розлучення, він мене дуже підтримував. Він був першою людиною, якій я розповіла про рішення, – зізналася Даша.

Жінка додала, щойно вони побачились у Києві, вона все зрозуміла – це більше ніж просто дружба. Зараз Даша почувається дуже класно у стосунках із Дантесом.

– Ці стосунки починалися з нуля – вони побудовані на дружбі. Я багато про Вову знаю, як і він про мене – з усіма негативними сторонами один одного ми погодилися. Не знаю, що з цього вийде, але мені це подобається, – заявила Кацуріна.

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Нагадаємо, що зовсім недавно стосунки зіркової пари вийшли на новий рівень – Дантес познайомив Дашу зі своєю мамою.