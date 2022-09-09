Український співак Дантес розповів, як ставитися до Михайла Кацуріна, до якого Надя Дорофєєва пішла від артиста. Володимир заявив, що вони й досі спілкуються, але з одним нюансом.

– Ми з ним спілкуємось. Я нещодавно брав у нього кейс для гітари – це було місяць тому. Чохол для інструмента був потрібен для поїздки до Ізраїлю, – зізнався музикант.

Щоправда, спілкування відбувається тоді, коли воно необхідне Дантесу чи Кацуріну.

– Ми спілкуємося, коли цього вимагають обставини. В обличчя я йому не плюну, коли побачимось. Та й навіщо це? Ми дорослі люди, а не з підворіття якісь хлопці, які вирішують свої питання, коли стає нудно, – зізнався Дантес.

Щоправда, музикант жартома додав, що точно не поїде знову відпочивати вчотирьох з Надею, Михайлом та Дашею.

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– Це вже пройдений етап, потрібно когось іншого, – пожартував артист на каверзне питання.

Нагадаємо, що днями Кацуріна заявила про стосунки з Дантесом. Вона освідчилася йому в коханні і заявила, що дуже сумує.

Після цього про свої стосунки офіційно заявили й Надя Дорофєєва із Кацуріним. Співачка заявила, що довелося про це повідомити на тлі хейту, що нависає над зіркою.