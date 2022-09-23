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Следующий уровень: Владимир Дантес познакомил Дашу Кацурину с мамой

23 сентября 2022, 11:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Следующий уровень: Владимир Дантес познакомил Дашу Кацурину с мамой
Источник: Владимир Дантес

Певец Владимир Дантес познакомил свою избранницу, дизайнера Дашу Кацурину с мамой Марией.

В Instagram-stories артист показал, куда они с Дашей приехали в первую очередь после возвращения из Европы в Киев. Так, на видео пара сидит на кухне у мамы, они пьют чай и едят вкусности.

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Также Владимир сказал, что мама не хочет сниматься в видео, поэтому она шутливо отвернулась спиной.

— Мама как всегда не хочет сниматься, но она показала свою рабочую сторону. От меня лайк, — подписал ролик Дантес.

Напомним, что поклонники уже давно заподозрили Вову и Дашу в романе, однако те никак не комментировали свои отношения, но и не скрывали, что проводят время вместе.

Недавно Дантес и Кацурина подтвердили свои отношения, признавшись друг другу в любви.

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