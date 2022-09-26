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Все начиналось с нуля: Кацурина рассказала об отношениях с Дантесом

26 сентября 2022, 18:59
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дантес, Кацуріна

Даша Кацурина рассказала об отношениях с музыкантом Владимиром Дантесом. 

— Вова сразу включился в семью с детьми. Он понимал, что мне это очень важно . Это не были сразу отношения — мы много путешествовали парами. Мы дружили, и это не было неожиданностью — Вова и раньше помогал. Когда случился мой развод, он меня очень поддерживал. Он был первым человеком, которому я рассказала о решении, — призналась Даша.

Женщина добавила, как только они увиделись в Киеве, она все поняла — это больше чем просто дружба. Сейчас Даша чувствует себя очень классно в отношениях с Дантесом.

— Это отношения начинались с нуля — они построены на дружбе. Я многое о Вове знаю, как и он обо мне — со всеми негативными сторонами друг друга мы согласились. Не знаю, что из этого получится, но мне это нравится, — заявила Кацурина.

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Напомним, что совсем недавно отношения звездной пары вышли на новый уровень — Дантес познакомил Дашу со своей мамой

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Владимир Дантес Даша Кацуріна
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