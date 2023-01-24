Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла, що війна вплинула на неї із чоловіком 20-річні стосунки. Йдеться про Тимура Хромаєва, і війна внесла свої корективи.

Про це артистка зізналася під час інтерв’ю із Дашею Квітковою.

– У мене все нормально у стосунках, але війна далася взнаки сильно. Намагаюся проводити якнайбільше часу у Києві, бо знаю, що все залежить від мене. Ми прожили разом 20 років та звикли до іншого життя. Будували шлюб по краплях, але ця війна все перекроїла, – зізналася Маша.

Єфросиніна додала, що сімейні проблеми лягли на її плечі, і це ведучу не влаштовує – доведеться розв’язувати це питання удвох. Варто зазначити, що Тимур зараз займається питаннями оборони країни в умовах війни.

Зараз дивляться – Мій чоловік ухвалив свої рішення, він повністю живе зараз захистом країни, своїми військовими справами. Щодо сім’ї, рішення приймаю я, і мені це не подобається. Проходимо через складні випробування, і сподіваюся, що їх пройдемо, – зізналася Маша. На початку січня ведуча розповіла про ще одну проблему, з якою зіткнулася її родина – чоловік Єфросиніної Тимур практично втратив весь свій бізнес. Майже все, що в нього було збудовано, воно знаходилося в зоні, яку потім було окуповано. Читайте також: Говорив про любов до України та хвалив Зеленського: Єфросиніна висловилася про Кіркорова

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