Ведуча Маша Єфросиніна різко висловилася про зірок-путіністів, а також згадала, як співак Філіп Кіркоров любив бути в Києві.

В Instagram-stories Маша вирішила поспілкуватися з підписниками, влаштувавши рубрику Запитання-відповідь. Так, хтось із фоловерів поцікавився, чому російські зірки вважають, що вони праві. Як приклад навели ведучу Леру Кудрявцеву та Філіпа Кіркорова.

Єфросиніна, не приховуючи гніву, наголосила, що саме так працює психіка рабів.

Зараз дивляться

– Якщо вони визнають відкрито весь пиз**ць, частиною якого вони є, то їм залишиться лише публічно вздьорнутись. Так працює психіка рабів – щоб не збожеволіти, потрібно перекласти відповідальність за свою причетність до злочинів на інших. Знайти виправдання своєї вини, зробивши винними жертв. Інакше цим кіркорово-кудрявцевим фізична кабзда, – зазначила Маша.

Вона згадала, як до повномасштабної війни путініст Кіркоров говорив про любов до України та хвалив президента Володимира Зеленського.

Маша сказала, що дуже хотіла б подивитися йому в очі, оскільки ніяк не може зрозуміти, як усі ці люди живуть із собою у згоді після нападу їхньої країни на Україну, яку вони називали своїм другим домом.

– Ну, не може ж так відбити пам’ять фізіологічно. Як він любив Україну. Не вилазив із Києва. Які дифірамби співав Зеленському при всіх випадках публічно… Як освідчувався в любові зі сцени своїм шанувальникам і постійно натякав, що мріє про звання народного… І таке я можу про кожного з цих п**дюків зі списку санкцій розповісти, оскільки працювали з ними з кінця 1990-х десятки років! Що ж б**ха за нелюди вони всі стали? Як вони дивляться на себе в дзеркало? Як дивляться у вічі своїм дітям? – обурилася Єфросиніна.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти 119 діячів із РФ. Під них потрапили: репер Баста (Василь Вакуленко), артисти Ірина Аллегрова, Дмитро Білан, Михайло Галустян, Лариса Доліна, Філіп Кіркоров, Сергій Лазарєв, Михайло Шуфутинський, Аніта Цой, Лоліта Мілявська та багато інших.