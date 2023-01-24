Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала, что война повлияла на ее с мужем 20-летние отношения. Речь идет о Тимуре Хромаевом, и война внесла свои коррективы.

Об этом артистка призналась во время интервью с Дашей Квитковой.

— У меня все нормально в отношениях, но война сказалась сильно. Пытаюсь проводить как можно больше времени в Киеве, так как знаю, что все зависит от меня. Мы прожили вместе 20 лет и привыкли к другой жизни. Выстраивали брак по каплям, но эта война все перекроила, — призналась Маша.

Ефросинина добавила, что семейные проблемы легли на ее плечи, и это ведущую не устраивает — придется решать этот вопрос вдвоем. Стоит отметить, что Тимур сейчас занимается вопросами обороны страны в условиях войны.

Сейчас смотрят — Мой муж принял свои решения, он полностью живет сейчас защитой страны, своими военными делами. Касаемо семьи, решения принимаю я, и мне это не нравится. Проходим через сложные испытания, и надеюсь, что их пройдем, — призналась Маша. В начале января ведущая рассказала об еще одной проблеме, с которой столкнулась ее семья — муж Ефросининой Тимур практически потерял весь свой бизнес. Почти все, что у него было построено, оно находилось в зоне, которая потом была оккупирована. Читайте также: Говорил о любви к Украине и хвалил Зеленского: Ефросинина высказалась о Киркорове

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