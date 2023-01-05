Ведущая Маша Ефросинина рассказала о том, как переживает розлуку с мужем Тимуром Хромаевым и призналась, что он потерял практически весь свой бизнес.

Маша говорит, уже 10 месяц она приезжает на свидания к своему мужу, поскольку живет на две страны — Украину и Польшу, а он — стоит на защите страны.

— Мой страх не дает мне вернуть моего ребенка в Украину, а моя привязанность к мужу не дает мне без него долго быть. Раз в месяц-полтора на несколько недель езжу в Киев, особенно если мой муж тоже свободен в тот период, — отмечает ведущая.

Добавляет, в июне он поставил ее перед фактом — подался в добровольческий отряд, который был прикреплен к ВСУ. И все лето они провели под Херсоном, Кривым Рогом. Признается, это был достаточно тяжелый период, даже сейчас сложно говорить об этом.

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Также Ефросинина рассказала, что бизнес Тимура сильно пострадал. Почти все, что у него было построено, оно находилось в зоне, которая потом была оккупирована.