Телеведуча Катерина Осадча публічно присоромила Оксану Білозір, яка пригрозила Ользі Поляковій, Антоніні Матвієнко та Ользі Полежаці судом.

Осадча назвала дії співачки Білозір дикістю і сказала, що не варто було виносити сварку на публіку, тим більше, що під час повномасштабної війни це не доречно.

– Можна написати особисто співачкам своє невдоволення, попросити наступного разу запитувати дозвіл на виконання. Але так публічно влаштовувати сварку? Усі роблять те, що можуть і де можуть. Співають, збирають, допомагають, зараз треба підтримувати кожне починання та ініціативу, а не загрожувати судом. Ми всі були б раді побачити ваше виконання пісень на благодійних концертах, – зазначила Осадча.

Також вона додала, що Ольга Полякова виконує пісню на музику Мирослава Скорика, тому це не композиція Білозір. А Тоня Матвієнко вже кілька років виконує її пісню і з нею були домовленості.

– Тобто все ще гірше, ніж здавалося, – підсумувала Осадча.

Нагадаємо, що кілька днів тому Оксана Білозір звинуватила Олю Полякову, Тоню Матвієнко та Ольгу Полежаку в порушенні авторських прав.

Білозір пригрозила їм судом і заявила, що ці артистки “нахабно переспівують її пісні”.

Полякова не стала мовчати і відповіла Оксані. В цьому випадку йдеться про пісню Олі Колискова мелодія України на відомий твір Мирослава Скорика Мелодія.

Полякова сказала, що Білозір ніякого відношення до музики Скорика не має, тож її загрози недоречні.

Фото: Катерина Осадча