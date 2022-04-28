Телеведущая Екатерина Осадчая публично пристыдила Оксану Билозир, которая пригрозила Ольге Поляковой, Антонине Матвиенко и Ольге Полежаке судом.

Осадча назвала действия певицы Билозир дикостью и сказала, что не стоило выносить ссору на публику, тем более во время полномасштабной войны это не уместно.

— Можно написать лично певицам свое недовольство, попросить в следующий раз спрашивать разрешение на исполнение.. Но вот так публично устраивать ссору? Все делают то, что могут и где могут. Поют, собирают, помогают, сейчас нужно поддерживать каждое начинание и инициативу, а не грозить судом. Мы бы все были рады увидеть ваше исполнение песен на благотворительных концертах, — отметила Осадча.

Также она добавила, что Ольга Полякова исполняет песню на музыку Мирослава Скорика, поэтому это не является композицией Билозир. А Тоня Матвиенко уже несколько лет исполняет ее песню и с ней об этом были договоренности.

— То есть, все еще хуже, чем казалось, — подытожила Осадча.

Напомним, что несколько дней назад Оксана Билозир обвинила Олю Полякову, Тоню Матвиенко и Ольгу Полежаку в нарушении авторских прав.

Билозир пригрозила им судом и заявила, что эти артистки “нагло перепевают ее песни”.

Полякова не стала молчать и ответила Оксане. В этом случае речь идет о песне Оли Колыбельная мелодия Украины на известное произведение Мирослава Скорика Мелодия.

Полякова сказала, что Билозир никакого отношения к музыке Скорика не имеет, поэтому ее угрозы неуместны.

Фото: Екатерина Осадчая