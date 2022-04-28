Українська співачка Оля Полякова відповіла артистці Оксані Білозір, яка раніше пригрозила їй судом за виконання пісні Колискова мелодія України на відомий твір Мирослава Скорика Мелодія.

Полякова записала відеозвернення, в якому зазначила, що Білозір не має жодного відношення до музики Скорика, тому її погрози є недоречними.

– На якій підставі ви мені погрожуєте, Оксано? Ви маєте авторське право на музику Мирослава Скорика? Ви його спадкоємець? Чи може співавтор цієї величної мелодії? Якщо це так, то я не здивуюсь вашій діловій хватці. Текст написав Олександр Вратарьов на моє прохання написати пісню про усіх матерів і дітей, які перебувають у підвалах, на мелодію, яка підтримувала дух в цих людях. Це був поклик, але вам цього не зрозуміти. Тому давайте будемо чесними, до колискової, написаної до мелодії Мирослава Скорика, ви, Оксано, не маєте ніякого відношення, – сказала співачка.

Також Полякова порадила Білозір займатися своїми справами, а не розпалювати ворожнечу під час війни в Україні.

– Проте ви маєте відношення до незаконного якогось там недострою. От і займайтесь там судами, забудовниця ви наша! Так прикро, що людина, яка мала б підтримувати країну і людей піснею, просто пише якусь дурість і недоречність у соцмережах. Всім добра, а пісня хай живе, – додала Оля.

Нагадаємо, що кілька днів тому Оксана Білозір звинуватила Олю Полякову, Тоню Матвієнко та Ольгу Полежаку у порушенні авторських прав.

Білозір пригрозила їм судом і заявила, що ці артистки “нахабно переспівують її пісні”.