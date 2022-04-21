Телеведуча Катерина Осадча висловилася з приводу українських артистів, які живуть в Росії та замовчують війну в рідній країні. Також вона сказала, хто з них недостойний мати паспорт нашої країни.

В Instagram Осадча оприлюднила відео, на якому висловилася з приводу заборони українським селебриті в’їжджати до РФ протягом 50 років. Вона зазначила, що до стоп-листу потрапили люди, які голосно виступали проти війни.

Ведуча додала, що до останнього вірила – не існує таких грошей, сили, яка б змусила мовчати українців про криваві злочини.

– Люди, які не знайшли в собі сили сказати, що країна, в якій вони заробляють гроші, вбиває їхніх батьків, друзів та близьких… Я давно збиралася записати це відео, але весь час очікувала, що хтось із цих людей порушить мовчання і скаже своїй аудиторії правду про кровопролиття на їхній батьківщині, про звірства країни, де вони заробляють, але марно, – сказала Осадча.

Ведуча перерахувала артистів, які не гідні мати український паспорт – Ані Лорак, Таїсія Повалій, Олександр Рева, Джиган, Регіна Тодоренко, Artik & Asti (Анна Дзюба та Артем Умрихін), Анна Седокова, Кирило Туріченко, Галина Безрук.

– Чи мають право вони називати себе українцями, коли їхній народ вбивають? Чи мають право вони користуватися українським паспортом, коли своїм мовчанням вони підтримують вбивства, тортури населення України? Я для себе зрозуміла, ви не гідні бути громадянами нашої сильної, вільної та мужньої України. Український паспорт треба заслужити, – підсумувала Катерина.

Раніше Катерина Осадча звернулася до вагітної Тодоренко. Ведуча запропонувала приїхати Регіні в Україну народити у бомбосховищі.