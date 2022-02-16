Учасники українського гурту Антитіла вирішили приєднатися до сил територіальної оборони ЗС України.

Про це рішення повідомив соліст музичного колективу Тарас Тополя у відеозверненні в Instagram. Чоловік зазначив, що в їхньому спільному проєкті з Міністерством оборони України Саме то ТрО, вони покроково покажуть шлях від рішення вступити до лав ТрО до першого тренування на полігоні.

Це зроблено з метою, щоб кожен, хто має таке саме бажання, міг зробити це максимально зручно.

– Територіальна оборона готова до опору. Жодної паніки, тільки впевненість у тому, що все буде Україна, Слава Україні! – сказав Тарас.

Користувачі соцмережі відреагували на рішення гурту Антитіла:

Гідний вчинок! Пишаюся вами!

Хлопці, пишаємося вами сильно.

Молодці. Приклад для наслідування.

Музика поза політикою, будь ласка.

Ви класні!

Сподіваємось, що до жаху під назвою війна не дійде, – пишуть у коментарях під відео

Раніше стало відомо, що ексфронтмен гурту Тартак Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ.

У Facebook музикант оприлюднив свою фотографію з особистою справою військовослужбовця.

Ба більше, Олександр сказав, що це мало статися на 10 днів раніше, проте він захворів.