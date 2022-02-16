Участники украинской группы Антитела приняли решение присоединиться к силам территориальной обороны ВС Украины.

Об этом решении сообщил солист музыкального коллектива Тарас Тополя в видеообращении в Instagram. Мужчина отметил, что в их совместном проекте с Министерством обороны Украины Саме то ТрО, они пошагово покажут путь от решения вступить в ряды ТрО до первой тренировки на полигоне.

Это сделано с целью, чтобы каждый, у кого есть такое же желание, мог сделать это максимально удобно.

— Территориальная оборона готова к сопротивлению. Никакой паники, только уверенность в том, что все будет Украина, Слава Украине! — сказал Тарас.

Пользователи соцсети отреагировали на решение группы Антитела:

Достойный поступок! Горжусь вами!

Ребята, гордимся вами сильно.

Молодцы. Пример для подражания.

Музыка вне политики, пожалуйста.

Вы классные!

Надеемся, что до ужаса под названием война не дойдет. — Пишут в комментариях под видео.

Ранее стало известно, что экс-фронтмен группы Тартак Александр Положинский подписал контракт на прохождение военной службы в резерве ВСУ.

В Facebook музыкант обнародовал свою фотографию с личным делом военнослужащего.

Более того, Александр сказал, что это должно было произойти на 10 дней раньше, однако он заболел.