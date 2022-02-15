Ексфронтмен гурту Тартак Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, де додав фотографію з особовою справою військовослужбовця.

– Це мало статися на 10 днів раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби у резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий, – заявив Олександр.

Користувачі соцмережі відреагували на рішення музиканта:

Який надихаючий приклад! Спасибі!

Клас! Радий побачитися з кумиром на навчаннях!

Вітання! Ласкаво просимо до нашої бойової родини!

Неймовірна людина!

Нагадаємо, що Положинський залишив склад гурту Тартак ще у лютому 2020 року.

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Тартак — один з перших українських репкор-гуртів, заснований 1996 року. У їхній дискографії налічується 10 альбомів.

Олександр є одним із засновників гурту, і окрім музики він займався телебаченням – він був телеведучим однією з музичних програм телеканалу ICTV.

Нагадаємо, що ще 20 січня Тартак оголосила про остаточне припинення своєї музичної діяльності. Музичний колектив зазначив, що попри це, вони мають і гарну новину — новий проєкт.