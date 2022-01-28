Відомий український гурт антитіла презентував кавер на трек Чорнобиль форева, який став саундтреком до фільму Я, Побєда і Берлін за мотивами повісті Кузьми Скрябіна.

Колектив доєднався до інших виконавців, які записали загалом 16 каверів на хіти гурту Скрябін. Історію з однойменної повісті лідера гурту Андрія Кузьменка зафільмувала кінокомпанія Star Media.

Прем’єра у кінотеатрах заплановано на 24 березня 2022 року.

Попри те, що пісня Чорнобиль форева була записана наприкінці 90-х, вона досі не втратила своїх актуальності. Хоча для гурту Антитіла – це був виклик, адже ця пісня не найвідоміша у репертуарі Скрябіна. Проте колектив доклав максимум зусиль, щоб трек пролунав по новому.

– Чорнобиль форева – це пісня, мабуть, мого 5-6 класу. Саме в цей час я познайомився з творчістю Андрія Кузьменка і гурту Скрябін. Після цієї пісні я заслухав до дірок альбом Модна країна, а далі Птахи, Мова риб, Хробак, Стриптиз. А у 12 років мені подарували мій перший синтезатор і одна з перших пісень, яку я підібрав на ньому була Чорнобиль форева, – зізнався соліст гурту Антитіла Тарас Тополя.

До речі, попередній досвід Антитіл показав, що робити кавери на пісні Скрябіна їм вдається на славу. Колектив давно додав у свій репертуар кавер на пісню Люди як кораблі. Кліп на цей кавер на YouTube зібрав вже понад 3 млн переглядів.