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Вручили пам’ятні медалі: учасників гурту Антитіла нагородили за оборону Харкова

17 Липня 2023, 13:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Антитела

Учасників гурту Антитіла нагородили за оборону міста-героя Харкова. Пам’ятні медалі отримали фронтмен колективу Тарас Тополя, клавішник Сергій Вусик і гітарист Дмитро Жолудь.

В Instagram-sroties Антитіла оприлюднили фото з нагородами за допомогу Збройним силам України. Наказ про їхнє вручення підписав мер Харкова Ігор Терехов.

Антитела

– Служимо українському народу, – підписали кадр Антитіла.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни колектив служив у 130 батальйоні тероборони Києва. Згодом підрозділ перенаправили на північ Харківщини.

У серпні 2021 року Антитіла відкомандирували до Києва з передової за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Тоді Тарас Тополя сказав, що вони боронитимуть Україну на культурному фронті. Також вони займаються волонтерством.

Крім того, колектив усе ще є частиною 130 батальйону.

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Антитіла Нагорода Харків
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