Учасників гурту Антитіла нагородили за оборону міста-героя Харкова. Пам’ятні медалі отримали фронтмен колективу Тарас Тополя, клавішник Сергій Вусик і гітарист Дмитро Жолудь.

В Instagram-sroties Антитіла оприлюднили фото з нагородами за допомогу Збройним силам України. Наказ про їхнє вручення підписав мер Харкова Ігор Терехов.

– Служимо українському народу, – підписали кадр Антитіла.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни колектив служив у 130 батальйоні тероборони Києва. Згодом підрозділ перенаправили на північ Харківщини.

У серпні 2021 року Антитіла відкомандирували до Києва з передової за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Тоді Тарас Тополя сказав, що вони боронитимуть Україну на культурному фронті. Також вони займаються волонтерством.

Крім того, колектив усе ще є частиною 130 батальйону.